Live
  • Пт 29.03.2024
  • Харьков  +9°С
  • USD 39.22
  • EUR 42.37

Главные новости Харькова 29.03: тревога длиною в ночь, и графики отключений

Происшествия 08:07   29.03.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 29.03: тревога длиною в ночь, и графики отключений Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:07

Из-за обстрелов на Харьковщине случилось пять пожаров — данные ГСЧС

Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщила, что россияне устроили пожары в районе Чугуева, Волчанска, Казачьей Лопани и Купянска на Харьковщине.

07:26

Укрэнерго сообщило о последствиях ночного удара по энергетике. В Харькове действуют почасовые графики отключений

Целью ночной атаки армии РФ стали объекты энергетики Украины. Есть повреждения тепловых и гидроэлектростанций в западном и центральном регионах страны, сообщили в НЭК «Укрэнерго».

«Сейчас на Днепропетровщине применены аварийные отключения, на Харьковщине — графики почасовых отключений», — уточнили в Укрэнерго.

07:19

Враг не атаковал на Харьковщине, но нанес авиаудары — Генштаб

«За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Боровая, Купянск Харьковской области», — сообщил в утренней сводке 29 марта Генштаб ВСУ.

Атак на Купянском направлении не фиксировали.

07:14

Тревога в Харькове была всю ночь

Минувшей ночью армия РФ совершила очередной массированный удар по Украине, подтвердил Генштаб ВСУ. Били ракетами и «шахедами». О взлете бортов стратегической авиации Воздушные силы ВСУ предупредили после полуночи.

В Харькове и области воздушная тревога звучала с 01:50 по 06:10. Взрывов в городе не было. Основной целью оккупантов на сей раз были центральные и западные регионы страны. Сообщали, что взрывы слышны, в частности, в Днепропетровской, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях. Информации о последствиях атаки на данный момент нет.

Читайте также: Сегодня 29 марта: какой праздник и день в истории

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 29.03: тревога длиною в ночь, и графики отключений
Главные новости Харькова 29.03: тревога длиною в ночь, и графики отключений
29.03.2024, 08:07
Ракетный удар по энергетике: что будет со светом в Харькове
Ракетный удар по энергетике: что будет со светом в Харькове
29.03.2024, 07:41
Генштаб ВСУ сообщил о ночной массированной атаке и авиаударах по Харьковщине
Генштаб ВСУ сообщил о ночной массированной атаке и авиаударах по Харьковщине
29.03.2024, 07:07
Троллейбусы начали курсировать в Харькове: в мэрии назвали номера (обновлено)
Троллейбусы начали курсировать в Харькове: в мэрии назвали номера (обновлено)
28.03.2024, 12:25
Взрыв, который слышали в Харькове: ракета прилетела в Высокий, ранена женщина
Взрыв, который слышали в Харькове: ракета прилетела в Высокий, ранена женщина
28.03.2024, 19:54
Главные новости 28.03: троллейбусы в Харькове, жертвы обстрелов в области
Главные новости 28.03: троллейбусы в Харькове, жертвы обстрелов в области
28.03.2024, 23:32

Новости по теме:

22:59
Главные новости 27.03: авиаудар по Харькову, погибший ребенок в Боровой
00:39
Взрыв в Харькове: город атакуют «шахеды»
23:00
Главные новости Харькова 15 марта: возвращение Оскара, рост цен, «прилеты»
07:18
Ночью армия РФ ударила по Харьковщине ракетами С-300, сбивали «шахеды»
10:52
Ракетная опасность в Харькове, «прилет» в Белгороде: призывают быть в укрытиях

Вы читали новость: «Главные новости Харькова 29.03: тревога длиною в ночь, и графики отключений»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 29 марта 2024 в 08:07;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".