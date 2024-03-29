Главные новости Харькова 29.03: тревога длиною в ночь, и графики отключений

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:07

Из-за обстрелов на Харьковщине случилось пять пожаров — данные ГСЧС

Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщила, что россияне устроили пожары в районе Чугуева, Волчанска, Казачьей Лопани и Купянска на Харьковщине.

07:26

Укрэнерго сообщило о последствиях ночного удара по энергетике. В Харькове действуют почасовые графики отключений

Целью ночной атаки армии РФ стали объекты энергетики Украины. Есть повреждения тепловых и гидроэлектростанций в западном и центральном регионах страны, сообщили в НЭК «Укрэнерго».

«Сейчас на Днепропетровщине применены аварийные отключения, на Харьковщине — графики почасовых отключений», — уточнили в Укрэнерго.

07:19

Враг не атаковал на Харьковщине, но нанес авиаудары — Генштаб

«За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Боровая, Купянск Харьковской области», — сообщил в утренней сводке 29 марта Генштаб ВСУ.

Атак на Купянском направлении не фиксировали.

07:14

Тревога в Харькове была всю ночь

Минувшей ночью армия РФ совершила очередной массированный удар по Украине, подтвердил Генштаб ВСУ. Били ракетами и «шахедами». О взлете бортов стратегической авиации Воздушные силы ВСУ предупредили после полуночи.

В Харькове и области воздушная тревога звучала с 01:50 по 06:10. Взрывов в городе не было. Основной целью оккупантов на сей раз были центральные и западные регионы страны. Сообщали, что взрывы слышны, в частности, в Днепропетровской, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях. Информации о последствиях атаки на данный момент нет.