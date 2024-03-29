Главные новости Харькова 29.03: тревога длиною в ночь, и графики отключений
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
08:07
Из-за обстрелов на Харьковщине случилось пять пожаров — данные ГСЧС
Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщила, что россияне устроили пожары в районе Чугуева, Волчанска, Казачьей Лопани и Купянска на Харьковщине.
07:26
Укрэнерго сообщило о последствиях ночного удара по энергетике. В Харькове действуют почасовые графики отключений
Целью ночной атаки армии РФ стали объекты энергетики Украины. Есть повреждения тепловых и гидроэлектростанций в западном и центральном регионах страны, сообщили в НЭК «Укрэнерго».
«Сейчас на Днепропетровщине применены аварийные отключения, на Харьковщине — графики почасовых отключений», — уточнили в Укрэнерго.
07:19
Враг не атаковал на Харьковщине, но нанес авиаудары — Генштаб
«За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Боровая, Купянск Харьковской области», — сообщил в утренней сводке 29 марта Генштаб ВСУ.
Атак на Купянском направлении не фиксировали.
07:14
Тревога в Харькове была всю ночь
Минувшей ночью армия РФ совершила очередной массированный удар по Украине, подтвердил Генштаб ВСУ. Били ракетами и «шахедами». О взлете бортов стратегической авиации Воздушные силы ВСУ предупредили после полуночи.
В Харькове и области воздушная тревога звучала с 01:50 по 06:10. Взрывов в городе не было. Основной целью оккупантов на сей раз были центральные и западные регионы страны. Сообщали, что взрывы слышны, в частности, в Днепропетровской, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях. Информации о последствиях атаки на данный момент нет.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ВС ВСУ, генштаб, новости Харькова, ночь, ракетний удар, тревога, Укрэнерго, энергетика;
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- • Дата публикации материала: 29 марта 2024 в 08:07;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".