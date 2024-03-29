На Харьковщине сегодня прогнозируют опасную погоду: предупреждение синоптиков

Об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине 29 марта, предупредил Региональный центр по гидрометеорологии.

«В ближайшее время с сохранением до конца суток 29 марта в южной половине Харьковской области ожидается гроза. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.