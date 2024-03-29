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На Харьковщине сегодня прогнозируют опасную погоду: предупреждение синоптиков

Общество 14:55   29.03.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине сегодня прогнозируют опасную погоду: предупреждение синоптиков Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

Об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине 29 марта, предупредил Региональный центр по гидрометеорологии.

«В ближайшее время с сохранением до конца суток 29 марта в южной половине Харьковской области ожидается гроза. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 марта 2024 в 14:55;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине 29 марта, предупредил Региональный центр по гидрометеорологии.".