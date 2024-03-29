Клумбы в Харькове: многолетники начали высаживать коммунальщики (фото)
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
В Харькове проходит традиционное мероприятие «Зеленая весна». В разных районах города коммунальщики приступили к работам на клумбах.
В частности, по данным КП «Харьковблагоустройство», многолетние растения начали высаживать в Холодногорском районе на улицах Большая Афанасьевская, Озерянская, Чеботарская.
«Насыщенная неделя и в Киевском районе. Коллектив активно занимается благоустройством и готовит клумбы к новому растительному сезону. А цветы уже просыпаются и тянутся к солнцу. Дальше еще больше», – пишут в КП.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: клумбы, коммунальщики, многолетннники, растения, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 29 марта 2024 в 12:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове проходит традиционное мероприятие «Зеленая весна». В разных районах города коммунальщики приступили к работам на клумбах.".