Клумбы в Харькове: многолетники начали высаживать коммунальщики (фото)

В Харькове проходит традиционное мероприятие «Зеленая весна». В разных районах города коммунальщики приступили к работам на клумбах.

В частности, по данным КП «Харьковблагоустройство», многолетние растения начали высаживать в Холодногорском районе на улицах Большая Афанасьевская, Озерянская, Чеботарская.

«Насыщенная неделя и в Киевском районе. Коллектив активно занимается благоустройством и готовит клумбы к новому растительному сезону. А цветы уже просыпаются и тянутся к солнцу. Дальше еще больше», – пишут в КП.