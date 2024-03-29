Клумби у Харкові: багаторічники почали висаджувати комунальники (фото)

У Харкові триває традиційний захід «Зелена весна». У різних районах міста комунальники розпочали роботи на клумбах.

Зокрема, за даними КП «Харківблагоустрій», багаторічні рослини почали висаджувати у Холодногірському районі на вулицях Велика Панасівська, Озерянська, Чеботарська.

«Насичений тиждень і в Київському районі. Колектив активно займається благоустроєм та готує клумби до нового рослинного сезону. А квіти вже прокидаються і тягнуться до сонця. Далі ще більше», – пишуть у КП.