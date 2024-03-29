Клумби у Харкові: багаторічники почали висаджувати комунальники (фото)
Фото: КП «Харківблагоустрій»
У Харкові триває традиційний захід «Зелена весна». У різних районах міста комунальники розпочали роботи на клумбах.
Зокрема, за даними КП «Харківблагоустрій», багаторічні рослини почали висаджувати у Холодногірському районі на вулицях Велика Панасівська, Озерянська, Чеботарська.
«Насичений тиждень і в Київському районі. Колектив активно займається благоустроєм та готує клумби до нового рослинного сезону. А квіти вже прокидаються і тягнуться до сонця. Далі ще більше», – пишуть у КП.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: клумбы, коммунальщики, многолетннники, растения, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2024 в 12:22;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові триває традиційний захід «Зелена весна». У різних районах міста комунальники розпочали роботи на клумбах.".