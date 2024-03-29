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На Харківщині сьогодні прогнозують небезпечну погоду: попередження синоптиків

Суспільство 14:55   29.03.2024
Вікторія Яковенко
На Харківщині сьогодні прогнозують небезпечну погоду: попередження синоптиків Фото: Харківський регіональний центр із гідрометеорології

Про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 29 березня, попередив Регіональний центр із гідрометеорології.

«В найближчу годину зі збереженням до кінця доби 29 березня у південній половині Харківської області очікується гроза. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2024 в 14:55;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 29 березня, попередив Регіональний центр із гідрометеорології.".