На Харківщині сьогодні прогнозують небезпечну погоду: попередження синоптиків

Про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 29 березня, попередив Регіональний центр із гідрометеорології.

«В найближчу годину зі збереженням до кінця доби 29 березня у південній половині Харківської області очікується гроза. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.