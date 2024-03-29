«єВідновлення»: харьковчане получили почти полмиллиарда грн на ремонты

Жители Харькова получили более 473 млн грн на ремонт поврежденного обстрелами РФ жилья в рамках программы «єВідновлення».

«В целом в департамент жилищно-коммунального хозяйства поступило более 12,8 тысячи обращений на возмещение ущерба, нанесенного обстрелами», – сообщили в Харьковском горсовете.

В мэрии напомнили, заявки на компенсацию по ремонту поврежденного обстрелами жилья подаются через приложение «Дія». Также обратиться можно к любому ЦПАУ в Харькове или нотариус.