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«єВідновлення»: харьковчане получили почти полмиллиарда грн на ремонты

Общество 13:15   29.03.2024
Виктория Яковенко
«єВідновлення»: харьковчане получили почти полмиллиарда грн на ремонты Фото: Харьковский горсовет

Жители Харькова получили более 473 млн грн на ремонт поврежденного обстрелами РФ жилья в рамках программы «єВідновлення».

«В целом в департамент жилищно-коммунального хозяйства поступило более 12,8 тысячи обращений на возмещение ущерба, нанесенного обстрелами», – сообщили в Харьковском горсовете.

В мэрии напомнили, заявки на компенсацию по ремонту поврежденного обстрелами жилья подаются через приложение «Дія». Также обратиться можно к любому ЦПАУ в Харькове или нотариус.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 марта 2024 в 13:15;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жители Харькова получили более 473 млн грн на ремонт поврежденного обстрелами РФ жилья в рамках программы «єВідновлення».".