Live
  • Вс 17.03.2024
  • Харьков  +6°С
  • USD 38.69
  • EUR 42.29

Новый дом получила семья с Харьковщины, чье жилье РФ забросала бомбами

Общество 17:53   17.03.2024
Оксана Якушко
Новый дом получила семья с Харьковщины, чье жилье РФ забросала бомбами

Семья Щуковских по программе «єВідновлення» получила сертификат на приобретение нового жилья. Дом, где проживал их сын вместе со своей женой и маленьким ребенком, россияне уничтожили авиаударами при отступлении с Купянщины, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Раньше мы проживали в Купянск-Узловом. Есть там такая местность, Канцедаловка. Мы приобрели там дом в 2017 году, и там жил мой сын со своей семьей, женой и маленьким внуком. Мы были 7 месяцев в оккупации, их освободили раньше, потому что они были на другой стороне реки Оскол. А мы еще были в оккупации, и был очень тяжелый бой. Там, где находился наш дом, они совершили 9 авианалетов и забросали бомбами. Когда это происходило, они прятались в лесу. Как прошел этот авианалет, муж поехал на велосипеде за ними, забрал. А волонтеры их вывезли в Харьков», — рассказывает Щуковская.

Семья Щуковских поехала в ГСЧС, зафиксировала там факт пожара и подала в полицию заявление о военных преступлениях.

«Когда уже открылась программа, нам рассчитывали сертификат за квадратный метр стоимости, и прошел сертификат тоже через «ДІЮ». Мы видели реальную сумму, и на нее мы подыскивали жилье. Мы переехали где-то месяц назад, дом нам понравился, здесь был ремонт. Приезжал сын, это был сына разрушенный дом, он у нас служит, воюет, ему здесь понравилось тоже», — рассказывает Щуковская.

Всего в области в профильные комиссии поступило 4 346 заявлений. Комиссии сформировали 1187 сертификатов на сумму 1,73 миллиарда гривен.

На сегодня за счет сертификатов по программе «єВідновлення» новое жилье – 91 квартиру и 18 частных домов – приобрели 109 заявителей.

Читайте также: Квартиры в Харькове: цена зависит от «прилетов», а покупают на «гробовые»

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Пожар в центре Харькова – вспыхнул утеплитель стены и балконы
Пожар в центре Харькова – вспыхнул утеплитель стены и балконы
17.03.2024, 18:40
Строят больше 10 лет: когда запустят мусороперерабатывающий завод в Дергачах
Строят больше 10 лет: когда запустят мусороперерабатывающий завод в Дергачах
16.03.2024, 21:22
Харьковчанку жестоко убили россияне в Германии и забрали ее новорожденную дочь
Харьковчанку жестоко убили россияне в Германии и забрали ее новорожденную дочь
17.03.2024, 10:02
Главные новости Харькова 17.03: в центре города горели балконы в пятиэтажке
Главные новости Харькова 17.03: в центре города горели балконы в пятиэтажке
17.03.2024, 18:59
Горьковский на границе с Харьковщиной может стать плацдармом для защиты от РФ
Горьковский на границе с Харьковщиной может стать плацдармом для защиты от РФ
17.03.2024, 13:33
Легион «Свобода России» взял под контроль Горьковский и вывесил флаги (видео)
Легион «Свобода России» взял под контроль Горьковский и вывесил флаги (видео)
17.03.2024, 14:21

Новости по теме:

12:03
«єВідновлення»: в мэрии сообщили, сколько компенсаций получили харьковчане
12:39
«єВідновлення»: сколько компенсаций получили харьковчане, сообщили в мэрии
18:07
Около 100 жителей Харьковщины купили новое жилье по программе «єВідновлення»
16:32
46 сертификатов за уничтоженное жилье выдали харьковчанам на 29 февраля
16:57
Новое жилье приобрели более 80 жителей Харьковщины, чьи дома уничтожила РФ

Вы читали новость: «Новый дом получила семья с Харьковщины, чье жилье РФ забросала бомбами»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 17 марта 2024 в 17:53;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Семья Щуковских по программе «єВідновлення» получила сертификат на приобретение нового жилья. Дом, где проживал их сын вместе со своей женой и маленьким ребенком, россияне уничтожили авиаударами при отступлении с Купянщины, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".