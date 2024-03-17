Новый дом получила семья с Харьковщины, чье жилье РФ забросала бомбами

Семья Щуковских по программе «єВідновлення» получила сертификат на приобретение нового жилья. Дом, где проживал их сын вместе со своей женой и маленьким ребенком, россияне уничтожили авиаударами при отступлении с Купянщины, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Раньше мы проживали в Купянск-Узловом. Есть там такая местность, Канцедаловка. Мы приобрели там дом в 2017 году, и там жил мой сын со своей семьей, женой и маленьким внуком. Мы были 7 месяцев в оккупации, их освободили раньше, потому что они были на другой стороне реки Оскол. А мы еще были в оккупации, и был очень тяжелый бой. Там, где находился наш дом, они совершили 9 авианалетов и забросали бомбами. Когда это происходило, они прятались в лесу. Как прошел этот авианалет, муж поехал на велосипеде за ними, забрал. А волонтеры их вывезли в Харьков», — рассказывает Щуковская.

Семья Щуковских поехала в ГСЧС, зафиксировала там факт пожара и подала в полицию заявление о военных преступлениях.

«Когда уже открылась программа, нам рассчитывали сертификат за квадратный метр стоимости, и прошел сертификат тоже через «ДІЮ». Мы видели реальную сумму, и на нее мы подыскивали жилье. Мы переехали где-то месяц назад, дом нам понравился, здесь был ремонт. Приезжал сын, это был сына разрушенный дом, он у нас служит, воюет, ему здесь понравилось тоже», — рассказывает Щуковская.

Всего в области в профильные комиссии поступило 4 346 заявлений. Комиссии сформировали 1187 сертификатов на сумму 1,73 миллиарда гривен.

На сегодня за счет сертификатов по программе «єВідновлення» новое жилье – 91 квартиру и 18 частных домов – приобрели 109 заявителей.