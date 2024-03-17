Новий будинок отримала родина з Харківщини, на чию оселю РФ скинула 9 бомб

Родина Щуковських за програмою «єВідновлення» отримала сертифікат на придбання нової оселі. Будинок, де проживав їхній син разом зі своєю дружиною та маленькою дитиною, росіяни знищили авіаударами під час відступу з Куп’янщини, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Раніше ми проживали в Куп’янськ-Кузловому. Є там така місцевість, Канцедалівка. Ми придбали там будинок у 2017 році, і проживав мій син зі своєю сім’єю, жінкою і маленьким внуком. Ми були 7 місяців в окупації, їх звільнили раніше, бо вони були на іншій стороні Оскола. А ми ще були в окупації, і там був дуже важкий бой. Там, де знаходився наш будинок, вони зробили 9 авіанальотів і закидали бомбами. На той час, коли це було, вони ховались у лісі. Як пройшов цей авіанальот, муж поїхав велосипедом за ними, забрав. А волонтери їх вивезли на Харків», – розповідає пані Щуковська.

Родина Щуковських поїхала в ДСНС, зафіксувала там факт пожежі і подали в поліцію заяву про військові злочини.

«Коли вже відкрилась програма, нам обраховували сертифікат за квадратний метр вартості, і пройшов сертифікат теж через ДІЮ. Ми бачили реальну суму, і на цю суму ми підшукували житло. Ми переїхали десь місяць тому, домівка нам сподобалась, тут був ремонт. Приїжджав син, це ж був сина зруйнований дім, він у нас служив, воює, йому тут сподобалось теж», – розповідає пані Щуковська.

Загалом в області до профільних комісій надійшло 4 346 заяв. Комісії сформували 1 187 сертифікатів на суму 1,73 мільярда гривень.

На сьогодні коштом сертифікатів за програмою «єВідновлення» нове житло – 91 квартиру та 18 приватних будинків – придбали 109 заявників.