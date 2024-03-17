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Новий будинок отримала родина з Харківщини, на чию оселю РФ скинула 9 бомб

Суспільство 17:53   17.03.2024
Оксана Якушко
Новий будинок отримала родина з Харківщини, на чию оселю РФ скинула 9 бомб

Родина Щуковських за програмою «єВідновлення» отримала сертифікат на придбання нової оселі. Будинок, де проживав їхній син разом зі своєю дружиною та маленькою дитиною, росіяни знищили авіаударами під час відступу з Куп’янщини, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Раніше ми проживали в Куп’янськ-Кузловому. Є там така місцевість, Канцедалівка. Ми придбали там будинок у 2017 році, і проживав мій син зі своєю сім’єю, жінкою і маленьким внуком. Ми були 7 місяців в окупації, їх звільнили раніше, бо вони були на іншій стороні Оскола. А ми ще були в окупації, і там був дуже важкий бой. Там, де знаходився наш будинок, вони зробили 9 авіанальотів і закидали бомбами. На той час, коли це було, вони ховались у лісі. Як пройшов цей авіанальот, муж поїхав велосипедом за ними, забрав. А волонтери їх вивезли на Харків», – розповідає пані Щуковська.

Родина Щуковських поїхала в ДСНС, зафіксувала там факт пожежі і подали в поліцію заяву про військові злочини.

«Коли вже відкрилась програма, нам обраховували сертифікат за квадратний метр вартості, і пройшов сертифікат теж через ДІЮ. Ми бачили реальну суму, і на цю суму ми підшукували житло. Ми переїхали десь місяць тому, домівка нам сподобалась, тут був ремонт. Приїжджав син, це ж був сина зруйнований дім, він у нас служив, воює, йому тут сподобалось теж», – розповідає пані Щуковська.

Загалом в області до профільних комісій надійшло 4 346 заяв. Комісії сформували 1 187 сертифікатів на суму 1,73 мільярда гривень.

На сьогодні коштом сертифікатів за програмою «єВідновлення» нове житло – 91 квартиру та 18 приватних будинків – придбали 109 заявників.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2024 в 17:53;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Родина Щуковських за програмою «єВідновлення» отримала сертифікат на придбання нової оселі. Будинок, де проживав їхній син разом зі своєю дружиною та маленькою дитиною, росіяни знищили авіаударами під час відступу з Куп’янщини, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".