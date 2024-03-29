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«єВідновлення»: харків’яни отримали майже пів мільярда грн на ремонти

Суспільство 13:15   29.03.2024
Вікторія Яковенко
«єВідновлення»: харків’яни отримали майже пів мільярда грн на ремонти Фото: Харківська міськрада

Жителі Харкова отримали понад 473 млн грн на ремонт пошкодженого обстрілами РФ житла у межах програми «єВідновлення».

«Загалом до департаменту житлово-комунального господарства надійшло понад 12,8 тисяч звернень на відшкодування збитків, завданих обстрілами», – повідомили у Харківській міськраді.

У мерії нагадали, заявки на компенсацію на ремонт пошкодженого обстрілами житла подаються через застосунок «Дія». Також звернутися можна до будь-якого ЦНАПу в Харкові або нотаріуса.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2024 в 13:15;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жителі Харкова отримали понад 473 млн грн на ремонт пошкодженого обстрілами РФ житла у межах програми «єВідновлення».".