Пожилой мужчина ранен в результате обстрела Купянска в Харьковской области

В результате обстрела россиянами Купянска травмирован 87-летний мужчина, сообщила Харьковская областная прокуратура.

«29 марта около 13:35 российские военные в очередной раз обстреляли г. Купянск. Получил ранение мужчина 87 лет. Повреждены административное здание и жилые дома. Предварительно враг ударил по городу из артиллерии», — рассказали в прокуратуре.