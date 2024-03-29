Пожилой мужчина ранен в результате обстрела Купянска в Харьковской области
В результате обстрела россиянами Купянска травмирован 87-летний мужчина, сообщила Харьковская областная прокуратура.
«29 марта около 13:35 российские военные в очередной раз обстреляли г. Купянск. Получил ранение мужчина 87 лет. Повреждены административное здание и жилые дома. Предварительно враг ударил по городу из артиллерии», — рассказали в прокуратуре.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: купянск, мужчина, обстрел, ранение, россияне, рф, Харьков, Харьковская областная прокуратура, чоловік;
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- • Дата публикации материала: 29 марта 2024 в 17:42;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате обстрела россиянами Купянска травмирован 87-летний мужчина, сообщила Харьковская областная прокуратура.".