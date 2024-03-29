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Літній чоловік поранений внаслідок обстрілу Куп’янська на Харківщині

Події 17:42   29.03.2024
Оксана Якушко

Внаслідок обстрілу росіянами Куп’янська травмований 87-річний чоловік, повідомила Харківська обласна прокуратура.

«29 березня близько 13:35 російські військові вчергове обстріляли м. Купʼянськ. Отримав поранення чоловік 87 років. Пошкоджені адміністративна будівля та житлові будинки. Попередньо, ворог вдарив по місту з артилерії», – розповіли у прокуратурі.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2024 в 17:42;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок обстрілу росіянами Куп’янська травмований 87-річний чоловік, повідомила Харківська обласна прокуратура.".