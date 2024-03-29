Літній чоловік поранений внаслідок обстрілу Куп’янська на Харківщині

Внаслідок обстрілу росіянами Куп’янська травмований 87-річний чоловік, повідомила Харківська обласна прокуратура.

«29 березня близько 13:35 російські військові вчергове обстріляли м. Купʼянськ. Отримав поранення чоловік 87 років. Пошкоджені адміністративна будівля та житлові будинки. Попередньо, ворог вдарив по місту з артилерії», – розповіли у прокуратурі.