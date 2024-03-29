На Харківщині за добу 8 поранених та 2 загиблих через обстріли – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки російських обстрілів за добу.
За його даними, під ударами артилерії та мінометів було близько 20 населених пунктів області. За добу в регіоні багато постраждалих:
🔹 поранення отримала 70-річна жінка у селі Високий під Харковом (по ньому вдарили ракети Х-35У);
🔹 двох жінок 53 і 55 років поранено в селі Курилівка Куп’янського району, на яке скинули КАБ;
🔹двоє чоловіків поранені в Куп’янську: одному 42 роки, подробиць про іншого Синєгубов не надав, обидва цивільні, удар завдавали КАБ;
🔹 57-річна жінка загинула, а 31-річний чоловік отримав поранення у селі Моначинівка Куп’янського району;
🔹 59-річний чоловік загинув у Вовчанську. Там росіяни з FPV-дрону скинули снаряд на центр первинної медичної допомоги.
🔹 Два чоловіки – 60-річний і 48-річний – поранені у Вовчанську, який був під масованим артобстрілом.
Крім того, один чоловік отримав поранення не через обстріли. Він наступив на міну в лісі біля села Сніжківка Ізюмського району.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2024 в 08:44;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки російських обстрілів за добу".