На Харківщині за добу 8 поранених та 2 загиблих через обстріли – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки російських обстрілів за добу.

За його даними, під ударами артилерії та мінометів було близько 20 населених пунктів області. За добу в регіоні багато постраждалих:

🔹 поранення отримала 70-річна жінка у селі Високий під Харковом (по ньому вдарили ракети Х-35У);

🔹 двох жінок 53 і 55 років поранено в селі Курилівка Куп’янського району, на яке скинули КАБ;

🔹двоє чоловіків поранені в Куп’янську: одному 42 роки, подробиць про іншого Синєгубов не надав, обидва цивільні, удар завдавали КАБ;

🔹 57-річна жінка загинула, а 31-річний чоловік отримав поранення у селі Моначинівка Куп’янського району;

🔹 59-річний чоловік загинув у Вовчанську. Там росіяни з FPV-дрону скинули снаряд на центр первинної медичної допомоги.

🔹 Два чоловіки – 60-річний і 48-річний – поранені у Вовчанську, який був під масованим артобстрілом.

Крім того, один чоловік отримав поранення не через обстріли. Він наступив на міну в лісі біля села Сніжківка Ізюмського району.