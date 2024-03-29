Вибухи, що чули в Харкові: Тимошко повідомив, куди “прилетіло” вчора вдень
Вибухи, які було чути в Харкові 28 березня, — це були “прильоти” по Високому. Також били по Чугуєву та ряду населених пунктів області. Начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко повідомив подробиці про ворожі атаки за добу.
“Високий Харківського району. Внаслідок ворожого ракетного обстрілу Х-35У, який стався 28 березня близько 15:50 поранення отримала цивільна жінка. Пошкоджено десять приватних будинків, господарчі споруди”, — написав вранці 29 березня Тимошко.
По Чугуєву росіяни вдарили близько 12:30 28 березня. Там спалахнула трава на площі 5 га, обійшлося без постраждалих, повідомив головний поліціянт області. У ГУ ДСНС України в Харківській області уточнили, що пожежа була в районі села Клугино-Башкирівка.
Також протягом дня росіяни неодноразово били по Вовчанську – з артилерії, а також застосовуючи FPV-дрони. Обстріли зафіксували близько 10:00, 10:30, 11:45, 13:00, 13:50 та 15:45.
“Внаслідок обстрілів загинув чоловік, двоє громадян отримали поранення. Всі цивільні. Пошкоджено будівлю центру первинної меддопомоги, вісім приватних будинків, автомобілі”, – перерахував начальник ГУНП.
У Вільчі після обстрілу горів сухостій. У Козачій Лопані зруйновані три будинки.
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У Куп’янському районі жінка загинула внаслідок обстрілу села Моначинівка, двоє чоловіків отримали поранення. На Курилівку скинули ФАБ-250. Поранення отримали дві цивільні жінки. По самому Куп’янську також прилетіла ФАБ-250. Поранений цивільний чоловік. У селі Кучерівка нічним обстрілом пошкоджено домоволодіння та паркан.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2024 в 08:22;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибухи, які було чути в Харкові 28 березня, — це були “прильоти” по Високому. Також били по Чугуєву та ряду населених пунктів області".