Вибухи, що чули в Харкові: Тимошко повідомив, куди “прилетіло” вчора вдень

Вибухи, які було чути в Харкові 28 березня, — це були “прильоти” по Високому. Також били по Чугуєву та ряду населених пунктів області. Начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко повідомив подробиці про ворожі атаки за добу.

“Високий Харківського району. Внаслідок ворожого ракетного обстрілу Х-35У, який стався 28 березня близько 15:50 поранення отримала цивільна жінка. Пошкоджено десять приватних будинків, господарчі споруди”, — написав вранці 29 березня Тимошко.

По Чугуєву росіяни вдарили близько 12:30 28 березня. Там спалахнула трава на площі 5 га, обійшлося без постраждалих, повідомив головний поліціянт області. У ГУ ДСНС України в Харківській області уточнили, що пожежа була в районі села Клугино-Башкирівка.

Також протягом дня росіяни неодноразово били по Вовчанську – з артилерії, а також застосовуючи FPV-дрони. Обстріли зафіксували близько 10:00, 10:30, 11:45, 13:00, 13:50 та 15:45.

“Внаслідок обстрілів загинув чоловік, двоє громадян отримали поранення. Всі цивільні. Пошкоджено будівлю центру первинної меддопомоги, вісім приватних будинків, автомобілі”, – перерахував начальник ГУНП.

У Вільчі після обстрілу горів сухостій. У Козачій Лопані зруйновані три будинки.

У Куп’янському районі жінка загинула внаслідок обстрілу села Моначинівка, двоє чоловіків отримали поранення. На Курилівку скинули ФАБ-250. Поранення отримали дві цивільні жінки. По самому Куп’янську також прилетіла ФАБ-250. Поранений цивільний чоловік. У селі Кучерівка нічним обстрілом пошкоджено домоволодіння та паркан.