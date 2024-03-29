На Харківщині сталося п’ять пожеж через обстріли – ДСНС

ДСНС повідомила, що росіяни влаштували пожежі в районі Чугуєва, Вовчанська, Козачої Лопані та Куп’янська на Харківщині.

Протягом доби армія РФ била по Куп’янську. Близько 8:40 ранку 28 березня “приліт” був у покинуту будівлю, яка спалахнула.

“Кількома годинами потому були обстріляні околиці сіл Моначинівка Кіндрашівської громади та Клугино-Башкирівка Чугуївської. В обох випадках сталися пожежі сухостою на відкритих просторах. Там і там площа горіння склала 5 га”, – зазначили у пресслужбі ГУ ДСНС України.

О 18:00 пожежа сталася у Вовчанську. Там горів приватний будинок та господарська споруда. А також – суха трава на площі близько 1 га.

“Близько 22:00 під ворожий удар потрапило прикордонне селище Козача Лопань Дергачівської громади. Горіли два приватних будинки та два автомобілі. Загальна площа пожеж склала близько 400 кв. м”, – поінформували рятувальники.

Усі пожежі ліквідували.