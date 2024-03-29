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Ракетний удар по енергетиці: що буде зі світлом у Харкові

Події 07:41   29.03.2024
Оксана Горун
Ракетний удар по енергетиці: що буде зі світлом у Харкові

Вночі 29 березня армія РФ завдала чергового масованого ракетного удару по енергетичних об’єктах в Україні. Про ситуацію в країні та відключення електрики повідомили Укренерго та міністр Галущенко.

За даними Укренерго, в Україні пошкоджені теплові та гідроелектростанції в центральних регіонах.

“Наразі на Дніпропетровщині застосовані аварійні відключення, на Харківщині – графіки погодинних відключень“, – поінформували в НЕК “Укренерго”.

За даними міністра енергетики України Германа Галущенка, цього разу росіяни били по об’єктах у Дніпропетровській, Полтавській та Черкаській областях.

Ціллю атаки дронами та ракетами були, зокрема, об’єкти генерації електроенергії. Енергетики, рятувальники вже працюють над ліквідацією наслідків“, – написав він у фейсбуці.

Нагадаємо, минулої ночі армія РФ здійснила черговий масований удар по Україні, підтвердив Генштаб ЗСУ. Били ракетами та “шахедами”. Про зліт бортів стратегічної авіації Повітряні сили ЗСУ попередили після опівночі. У Харкові та області повітряна тривога звучала з 01:50 до 06:10. Вибухів у місті не було. Основною метою окупантів цього разу були центральні та західні регіони країни.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2024 в 07:41;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі 29 березня армія РФ завдала чергового масованого ракетного удару по енергетичних об’єктах в Україні. Про ситуацію в країні та відключення електрики повідомили Укренерго та міністр Галущенко".