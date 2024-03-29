Ракетний удар по енергетиці: що буде зі світлом у Харкові
Вночі 29 березня армія РФ завдала чергового масованого ракетного удару по енергетичних об’єктах в Україні. Про ситуацію в країні та відключення електрики повідомили Укренерго та міністр Галущенко.
За даними Укренерго, в Україні пошкоджені теплові та гідроелектростанції в центральних регіонах.
“Наразі на Дніпропетровщині застосовані аварійні відключення, на Харківщині – графіки погодинних відключень“, – поінформували в НЕК “Укренерго”.
За даними міністра енергетики України Германа Галущенка, цього разу росіяни били по об’єктах у Дніпропетровській, Полтавській та Черкаській областях.
“Ціллю атаки дронами та ракетами були, зокрема, об’єкти генерації електроенергії. Енергетики, рятувальники вже працюють над ліквідацією наслідків“, – написав він у фейсбуці.
Нагадаємо, минулої ночі армія РФ здійснила черговий масований удар по Україні, підтвердив Генштаб ЗСУ. Били ракетами та “шахедами”. Про зліт бортів стратегічної авіації Повітряні сили ЗСУ попередили після опівночі. У Харкові та області повітряна тривога звучала з 01:50 до 06:10. Вибухів у місті не було. Основною метою окупантів цього разу були центральні та західні регіони країни.
Читайте також: Головні новини Харкова 29.03: тривога довгою в ніч та графіки відключень
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: галущенко, електрика, новини Харкова, ракетний удар, світло, укренерго, энергетика;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Ракетний удар по енергетиці: що буде зі світлом у Харкові»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2024 в 07:41;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі 29 березня армія РФ завдала чергового масованого ракетного удару по енергетичних об’єктах в Україні. Про ситуацію в країні та відключення електрики повідомили Укренерго та міністр Галущенко".