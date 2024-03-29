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Головні новини Харкова 29.03: тривога довжиною в ніч, та графіки відключень

Події 08:07   29.03.2024
Оксана Горун
Головні новини Харкова 29.03: тривога довжиною в ніч, та графіки відключень Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

08:07

Через обстріли на Харківщині сталося п’ять пожеж – дані ДСНС

Пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області повідомила, що росіяни влаштували пожежі в районі Чугуєва, Вовчанська, Козачої Лопані та Куп’янська на Харківщині.

07:26

Укренерго повідомило про наслідки нічного удару по енергетиці. У Харкові діють погодинні графіки відключень

Метою нічної атаки армії РФ стали об’єкти енергетики України. Є пошкодження теплових та гідроелектростанцій у західному та центральному регіонах країни, повідомили в НЕК “Укренерго”.

“Наразі на Дніпропетровщині застосовані аварійні відключення, на Харківщині – графіки погодинних відключень”, – уточнили в Укренерго.

07:19

Ворог не атакував на Харківщині, але завдав авіаударів – Генштаб

“Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Борова, Куп’янськ Харківської області”, – повідомив у ранковому зведенні 29 березня Генштаб ЗСУ.

Атак на Куп’янському напрямку не фіксували.

07:14

Тривога у Харкові була всю ніч

Минулої ночі армія РФ здійснила черговий масований удар по Україні, підтвердив Генштаб ЗСУ. Били ракетами та “шахедами”. Про зліт бортів стратегічної авіації Повітряні сили ЗСУ попередили після опівночі.

У Харкові та області повітряна тривога звучала з 01:50 до 06:10. Вибухів у місті не було. Основною метою окупантів цього разу були центральні та західні регіони країни. Повідомляли, що вибухи чути, зокрема, у Дніпропетровській, Хмельницькій, Івано-Франківській областях. Інформації про наслідки атаки наразі немає.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2024 в 08:07;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".