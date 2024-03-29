Авіаудари та обстріли: Генштаб ЗСУ – як минула доба на Харківщині
Доба на Харківщині минула без ворожих наступальних дій, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Водночас супротивник завдав авіаударів у районах населених пунктів Бочкове, Успенівка та Хрипуни.
Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Ветеринарне, Вовчанськ, Потихонове, Синьківка, Степова Новоселівка та Котлярівка.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авіаудар, генштаб, Купянский район, купянское направление, обстріли, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2024 в 19:26;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Доба на Харківщині минула без ворожих наступальних дій, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00".