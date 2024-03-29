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Авіаудари та обстріли: Генштаб ЗСУ – як минула доба на Харківщині

Події 19:26   29.03.2024
Олена Нагорна
Авіаудари та обстріли: Генштаб ЗСУ – як минула доба на Харківщині

Доба на Харківщині минула без ворожих наступальних дій, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Водночас супротивник завдав авіаударів у районах населених пунктів Бочкове, Успенівка та Хрипуни.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Ветеринарне, Вовчанськ, Потихонове, Синьківка, Степова Новоселівка та Котлярівка.

Читайте також: Генштаб ЗСУ повідомив про нічну масовану атаку та авіаудари по Харківщині

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2024 в 19:26;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Доба на Харківщині минула без ворожих наступальних дій, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00".