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Авиаудары и обстрелы: Генштаб ВСУ — как прошли сутки на Харьковщине

Происшествия 19:26   29.03.2024
Елена Нагорная
Авиаудары и обстрелы: Генштаб ВСУ — как прошли сутки на Харьковщине Фото: Генштаб ВСУ

Сутки на Харьковщине прошли без вражеских наступательных действий, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

В то же время противник нанес авиаудары в районах населенных пунктов Бочковое, Успеновка и Хрипуны.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Ветеринарное, Волчанск, Потихоново, Синьковка, Степовая Новоселовка и Котляровка.

Читайте также: Генштаб ВСУ сообщил о ночной массированной атаке и авиаударах по Харьковщине

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 29 марта 2024 в 19:26;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сутки на Харьковщине прошли без вражеских наступательных действий, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".