Авиаудары и обстрелы: Генштаб ВСУ — как прошли сутки на Харьковщине

Сутки на Харьковщине прошли без вражеских наступательных действий, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

В то же время противник нанес авиаудары в районах населенных пунктов Бочковое, Успеновка и Хрипуны.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Ветеринарное, Волчанск, Потихоново, Синьковка, Степовая Новоселовка и Котляровка.

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