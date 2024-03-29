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Генштаб ВСУ сообщил о ночной массированной атаке и авиаударах по Харьковщине

Происшествия 07:07   29.03.2024
Оксана Горун
Генштаб ВСУ сообщил о ночной массированной атаке и авиаударах по Харьковщине Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в сводке 29 марта сообщил о ситуации на фронте и обстрелах, которые совершила армия РФ.

«Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив БПЛА типа «Shahed» и крылатые ракеты разных типов. Данные по данной атаке уточняются», — проинформировали в Генштабе.

Воздушная тревога в Харьковской области из-за очередного массового удара была с 01:50 по 06:10. Основными целями были центральные и западные области Украины. В Харькове взрывов не было.

«За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Боровая, Купянск Харьковской области», — отметили в ГШ.

Артиллерия била по 100 населенным пунктам Украины, враг нанес 131 авиационный и 16 ракетных ударов, совершил 128 обстрелов из РСЗО. На фронте было 59 боевых столкновений.

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«За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одному району сосредоточения личного состава, четырем пунктам управления, четырем средствам противовоздушной обороны, двум артиллерийским средствам и одному складу боеприпасов оккупантов», — подытожили в сводке.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 марта 2024 в 07:07;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке 29 марта сообщил о ситуации на фронте и обстрелах, которые совершила армия РФ".