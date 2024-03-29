Генштаб ЗСУ повідомив про нічну масовану атаку та авіаудари по Харківщині
Генштаб ЗСУ у зведенні 29 березня повідомив про ситуацію на фронті та обстріли, які здійснила армія РФ.
“Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу “Shahed” та крилаті ракети різних типів. Дані щодо даної атаки уточнюються“, – поінформували в Генштабі.
Повітряна тривога на Харківщині через черговий масований удар діяла з 01:50 по 06:10. Основними цілями були центральні та західні області України. У Харкові вибухів не було.
“Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Борова, Куп’янськ Харківської області“, – зазначили в ГШ.
Артилерія била по 100 населених пунктах України, ворог завдав 131 авіаційного та 16 ракетних ударів, здійснив 128 обстрілів з РСЗВ. На фронті було 59 бойових зіткнень.
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“Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному району зосередження особового складу, чотирьох пунктах управління, чотирьох засобах протиповітряної оборони, двох артилерійських засобах та одному складу боєприпасів окупантів“, – підсумували у зведенні.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2024 в 07:07;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні 29 березня повідомив про ситуацію на фронті та обстріли, які здійснила армія РФ".