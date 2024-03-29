«Ми до цього готуємося з 2022-го» – Синєгубов про «наступ на Харків»
Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону вчергове прокоментував інформацію, яку розповсюджують ЗМІ про плани російського наступу на Харків.
За словами голови ХОВА, до наступу на Харків місцева влада готується від 24 лютого 2022 року.
«Тому нічого нового для нас немає. Ми щодня працюємо над підвищенням обороноздатності, зведенням фортифікаційних споруд. Спостерігаємо за лінією фронту, прикордонням, північчю, північно-східним напрямком», – зазначив Синєгубов.
Він також заявив, що наразі великого скупчення військ армії РФ на цих територіях не спостерігають.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: наступ, обороноздатность, сінєгубов, сми, Харків, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2024 в 11:22;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону вчергове прокоментував інформацію, яку розповсюджують ЗМІ про плани російського наступу на Харків.".