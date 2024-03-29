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«Мы к этому готовимся с 2022-го» — Синегубов о «наступлении на Харьков»

Общество 11:22   29.03.2024
Виктория Яковенко
«Мы к этому готовимся с 2022-го» — Синегубов о «наступлении на Харьков»

Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона в очередной раз прокомментировал информацию, распространяемую СМИ о планах российского наступления на Харьков.

По словам главы ХОВА, к наступлению на Харьков местные власти готовятся с 24 февраля 2022 года.

«Поэтому ничего нового для нас нет. Мы ежедневно работаем над повышением обороноспособности, строительством фортификационных сооружений. Наблюдаем за линией фронта, приграничьем, севером, северо-восточным направлением», — отметил Синегубов.

Он также заявил, что сейчас большого скопления войск армии РФ на этих территориях не наблюдается.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 марта 2024 в 11:22;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона в очередной раз прокомментировал информацию, распространяемую СМИ о планах российского наступления на Харьков.".