«Мы к этому готовимся с 2022-го» — Синегубов о «наступлении на Харьков»

Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона в очередной раз прокомментировал информацию, распространяемую СМИ о планах российского наступления на Харьков.

По словам главы ХОВА, к наступлению на Харьков местные власти готовятся с 24 февраля 2022 года.

«Поэтому ничего нового для нас нет. Мы ежедневно работаем над повышением обороноспособности, строительством фортификационных сооружений. Наблюдаем за линией фронта, приграничьем, севером, северо-восточным направлением», — отметил Синегубов.

Он также заявил, что сейчас большого скопления войск армии РФ на этих территориях не наблюдается.