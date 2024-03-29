«Мы к этому готовимся с 2022-го» — Синегубов о «наступлении на Харьков»
Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона в очередной раз прокомментировал информацию, распространяемую СМИ о планах российского наступления на Харьков.
По словам главы ХОВА, к наступлению на Харьков местные власти готовятся с 24 февраля 2022 года.
«Поэтому ничего нового для нас нет. Мы ежедневно работаем над повышением обороноспособности, строительством фортификационных сооружений. Наблюдаем за линией фронта, приграничьем, севером, северо-восточным направлением», — отметил Синегубов.
Он также заявил, что сейчас большого скопления войск армии РФ на этих территориях не наблюдается.
Читайте также: Харьков станет для россиян роковым городом — Сырский
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: наступ, наступление, обороноздатность, синегубов, сми, Харьков, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Мы к этому готовимся с 2022-го» — Синегубов о «наступлении на Харьков»»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 29 марта 2024 в 11:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона в очередной раз прокомментировал информацию, распространяемую СМИ о планах российского наступления на Харьков.".