На Харьковщине произошло пять пожаров из-за обстрелов — ГСЧС

ГСЧС сообщила, что россияне устроили пожары в районе Чугуева, Волчанска, Казачьей Лопани и Купянска на Харьковщине.

В течение суток армия РФ била по Купянску. Около 8:40 утра 28 марта «прилет» был в заброшенное здание, которое загорелось.

«Спустя несколько часов были обстреляны окрестности сел Моначиновка Кондрашевской громады и Клугино-Башкировка Чугуевской. В обоих случаях произошли пожары сухостоя на открытых территориях. Там и там площадь горения составила 5 гектаров», — отметили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

В 18:00 пожар случился в Волчанске. Там горел частный дом и хозпостройка. А также — сухая трава на площади около 1 га.

«Около 22:00 под вражеский удар попал пограничный поселок Казачья Лопань Дергачевской громады. Горели два частных дома и два автомобиля. Общая площадь пожаров составила около 400 кв. м», — проинформировали спасатели.

Все пожары ликвидировали.