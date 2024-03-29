На Харьковщине произошло пять пожаров из-за обстрелов — ГСЧС
ГСЧС сообщила, что россияне устроили пожары в районе Чугуева, Волчанска, Казачьей Лопани и Купянска на Харьковщине.
В течение суток армия РФ била по Купянску. Около 8:40 утра 28 марта «прилет» был в заброшенное здание, которое загорелось.
«Спустя несколько часов были обстреляны окрестности сел Моначиновка Кондрашевской громады и Клугино-Башкировка Чугуевской. В обоих случаях произошли пожары сухостоя на открытых территориях. Там и там площадь горения составила 5 гектаров», — отметили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
В 18:00 пожар случился в Волчанске. Там горел частный дом и хозпостройка. А также — сухая трава на площади около 1 га.
«Около 22:00 под вражеский удар попал пограничный поселок Казачья Лопань Дергачевской громады. Горели два частных дома и два автомобиля. Общая площадь пожаров составила около 400 кв. м», — проинформировали спасатели.
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Все пожары ликвидировали.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, новости Харькова, обстрелы, пожары;
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- • Дата публикации материала: 29 марта 2024 в 07:59;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГСЧС сообщила, что россияне устроили пожары в районе Чугуева, Волчанска, Казачьей Лопани и Купянска на Харьковщине".