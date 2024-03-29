Взрывы слышали в Харькове: Тимошко сообщил, куда «прилетело» вчера днем
Взрывы, которые были слышны в Харькове 28 марта, — это были «прилеты» по Высокому. Также били по Чугуеву и ряду населенных пунктов области. Начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил подробности о вражеских атаках за сутки.
«Высокий в Харьковском районе. В результате вражеского ракетного обстрела Х-35У, произошедшего 28 марта около 15:50 ранения получила гражданская женщина. Повреждены десять частных домов, хозяйственные постройки», — написал утром 29 марта Тимошко.
По Чугуеву россияне ударили около 12:30 28 марта. Там загорелась трава на площади 5 га, обошлось без пострадавших, сообщил главный полицейский области. В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области уточнили, что пожар был в районе села Клугино-Башкировка.
Также в течение дня россияне неоднократно били по Волчанску — из артиллерии, а также применяя FPV-дроны. Обстрелы зафиксировали около 10:00, 10:30, 11:45, 13:00, 13:50 и 15:45.
«В результате обстрелов погиб мужчина, двое граждан получили ранения. Все гражданские. Повреждено здание центра первичной медпомощи, восемь частных домов, автомобили», — перечислил начальник ГУНП.
В Вильче после обстрела горел сухостой. В Казачьей Лопани разрушены три дома.
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В Купянском районе женщина погибла в результате обстрела села Моначиновка, двое мужчин получили ранения. На Куриловку сбросили ФАБ-250. Ранения получили две гражданские женщины. По самому Купянску также прилетела ФАБ-250. Ранен гражданский мужчина. В селе Кучеровка ночным обстрелом повреждены домовладения и забор.
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- • Дата публикации материала: 29 марта 2024 в 08:22;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрывы, которые были слышны в Харькове 28 марта, — это были «прилеты» по Высокому. Также били по Чугуеву и ряду населенных пунктов области".