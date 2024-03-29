На Харьковщине за сутки 8 раненых и 2 погибших из-за обстрелов — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях российских обстрелов за сутки.

По его данным, под ударами артиллерии и минометов было около 20 населенных пунктов области. За сутки в регионе большое количество пострадавших:

🔹 ранение получила 70-летняя женщина в селе Высокий под Харьковом (по нему ударили ракеты Х-35У);

🔹 две женщины 53 и 55 лет ранены в селе Куриловка Купянского района, на которое сбросили КАБ;

🔹двое мужчин ранены в Купянске: одному 42 года, подробностей о втором Синегубов не сообщил, оба гражданские, удар наносили КАБ;

🔹 57-летняя женщина погибла, а 31-летний мужчина получил ранения в селе Моначиновка Купянского района;

🔹 59-летний мужчина погиб в Волчанске. Там россияне с FPV-дрона сбросил снаряд на центр первичной медицинской помощи.

🔹 Два мужчины — 60-летний и 48-летний — ранены в Волчанске, который был под массированным артобстрелом.

Кроме того, один мужчина получил ранение не из-за обстрелов. Он наступил на мину в лесу возле села Снежковка Изюмского районе.