На Харьковщине за сутки 8 раненых и 2 погибших из-за обстрелов — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях российских обстрелов за сутки.
По его данным, под ударами артиллерии и минометов было около 20 населенных пунктов области. За сутки в регионе большое количество пострадавших:
🔹 ранение получила 70-летняя женщина в селе Высокий под Харьковом (по нему ударили ракеты Х-35У);
🔹 две женщины 53 и 55 лет ранены в селе Куриловка Купянского района, на которое сбросили КАБ;
🔹двое мужчин ранены в Купянске: одному 42 года, подробностей о втором Синегубов не сообщил, оба гражданские, удар наносили КАБ;
🔹 57-летняя женщина погибла, а 31-летний мужчина получил ранения в селе Моначиновка Купянского района;
🔹 59-летний мужчина погиб в Волчанске. Там россияне с FPV-дрона сбросил снаряд на центр первичной медицинской помощи.
🔹 Два мужчины — 60-летний и 48-летний — ранены в Волчанске, который был под массированным артобстрелом.
Кроме того, один мужчина получил ранение не из-за обстрелов. Он наступил на мину в лесу возле села Снежковка Изюмского районе.
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- • Дата публикации материала: 29 марта 2024 в 08:44;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях российских обстрелов за сутки".