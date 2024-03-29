Live
  • Пт 29.03.2024
  • Харьков  +12°С
  • USD 39.22
  • EUR 42.37

На Харьковщине за сутки 8 раненых и 2 погибших из-за обстрелов — Синегубов

Происшествия 08:44   29.03.2024
Оксана Горун
На Харьковщине за сутки 8 раненых и 2 погибших из-за обстрелов — Синегубов Фото: telegram Олега Синегубова

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях российских обстрелов за сутки.

По его данным, под ударами артиллерии и минометов было около 20 населенных пунктов области. За сутки в регионе большое количество пострадавших:

🔹 ранение получила 70-летняя женщина в селе Высокий под Харьковом (по нему ударили ракеты Х-35У);

🔹 две женщины 53 и 55 лет ранены в селе Куриловка Купянского района, на которое сбросили КАБ;

🔹двое мужчин ранены в Купянске: одному 42 года, подробностей о втором Синегубов не сообщил, оба гражданские, удар наносили КАБ;

🔹 57-летняя женщина погибла, а 31-летний мужчина получил ранения в селе Моначиновка Купянского района;

🔹 59-летний мужчина погиб в Волчанске. Там россияне с FPV-дрона сбросил снаряд на центр первичной медицинской помощи.

🔹 Два мужчины — 60-летний и 48-летний — ранены в Волчанске, который был под массированным артобстрелом.

Кроме того, один мужчина получил ранение не из-за обстрелов. Он наступил на мину в лесу возле села Снежковка Изюмского районе.

Читайте также: Взрывы слышали в Харькове: Тимошко сообщил, куда «прилетело» вчера днем

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 29.03: графики отключений, 9 раненых и 2 погибших
Главные новости Харькова 29.03: графики отключений, 9 раненых и 2 погибших
29.03.2024, 08:52
Взрывы слышали в Харькове: Тимошко сообщил, куда «прилетело» вчера днем
Взрывы слышали в Харькове: Тимошко сообщил, куда «прилетело» вчера днем
29.03.2024, 08:22
Ракетный удар по энергетике: что будет со светом в Харькове
Ракетный удар по энергетике: что будет со светом в Харькове
29.03.2024, 07:41
Взрыв, который слышали в Харькове: ракета прилетела в Высокий, ранена женщина
Взрыв, который слышали в Харькове: ракета прилетела в Высокий, ранена женщина
28.03.2024, 19:54
Троллейбусы начали курсировать в Харькове: в мэрии назвали номера (обновлено)
Троллейбусы начали курсировать в Харькове: в мэрии назвали номера (обновлено)
28.03.2024, 12:25
Почти в три раза меньше ВПЛ на Харьковщине получили помощь на проживание
Почти в три раза меньше ВПЛ на Харьковщине получили помощь на проживание
29.03.2024, 09:28

Новости по теме:

18:44
Почему Patriot до сих пор не закрывают небо над Харьковом — Зеленский (видео)
16:57
Четыре ребенка среди 12 раненых и погибший из-за удара в Харькове – Синегубов
07:12
На Алексеевке горела многоэтажка: двое погибших, мать с ребенком спасли (фото)
19:53
По ДНК удалось установить пропавших без вести после ракетного удара в Харькове
09:35
Терехов объявил на завтра в Харькове день траура

Вы читали новость: «На Харьковщине за сутки 8 раненых и 2 погибших из-за обстрелов — Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 29 марта 2024 в 08:44;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях российских обстрелов за сутки".