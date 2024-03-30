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У Харкові обмеження електрики на вихідних стали меншими – Кудрицький

Суспільство 11:01   30.03.2024
Оксана Горун
У Харкові обмеження електрики на вихідних стали меншими – Кудрицький

Голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький в етері нацмарафону повідомив, що ситуація у Харкові залишається складною.

“Складною залишається ситуація в Харкові. Там ідуть відновлювальні роботи. Сьогодні диспетчерський центр Укренерго також ввів обмеження в цій області для того, щоб там зберегти баланс і дати можливість продовжувати відновлювальні роботи. Ці обмеження сьогодні, оскільки вихідні, є меншими, ніж учора, але вони зберігаються”, — сказав Кудрицький.

Він також зазначив, що після масованого ракетного удару минулої п’ятниці, 22 березня, енергосистема України майже оговталася (за винятком Харкова). Проте нові атаки завдали нових пошкоджень – зокрема гідроелектростанціям.

“Через брак генерації на лівому березі Дніпра ми вчора були змушені вводити певні обмеження електроспоживання в деяких областях, щоб в Лівобережній частині України зберегти баланс у енергосистемі”, – пояснив глава Укренерго.

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Нагадаємо, зараз аварійних відключень світла у Харкові немає – діють погодинні. Опубліковано графік відключень електроенергії у Харкові та області на період з 1 по 7 квітня. Кожна із шести черг буде без світла протягом чотирьох годин на добу. Ознайомитись з графіком можна тут. Поточний графік, що діє до 31 березня, – за посиланням.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2024 в 11:01;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький в етері нацмарафону повідомив, що ситуація у Харкові залишається складною".