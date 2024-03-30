Ситуація зі світлом у Харкові: аварійних відключень немає, діють погодинні

Міністерство енергетики України вранці 30 березня повідомило про стан енергосистеми країни. Аварійних відключень, як ті, що застосовували увечері 29 березня, вже нема.

“Учора до кінця доби було скасовано графіки аварійних відключень в усіх областях, де були застосовані обмеження під час вечірнього максимуму навантаження. Нагадаємо, причиною були мережеві обмеження та недостатність локальної генерації через пошкодження електростанцій. Станом на ранок графіки аварійних відключень не застосовуються“, – поінформувала пресслужба Міненерго.

За даними міністерства, погодинні відключення діють лише в Харківській області. Без світла одночасно 120 тисяч абонентів.

“Причина – значні пошкодження обладнання НЕК «Укренерго» та, як наслідок, неможливість передати необхідний обсяг електроенергії”, – нагадали енергетики.

Нагадаємо, 22 березня вранці Харківщина зазнала наймасштабнішої атаки на енергоінфраструктуру від початку війни. По місту й області вдарили 22 ракетами – типу С-300 та Іскандер. Начальник ХОВА Олег Синєгубов заявив, що відновлення енергетики Харківщини – це завдання не тижнів і навіть не місяців. Глобально постраждала ТЕЦ-5 – її керівництво стверджує, що відновити об’єкт не вдасться навіть за рік.

Опубліковано графік відключень електроенергії у Харкові та області на період з 1 по 7 квітня. Кожна із шести черг буде без світла протягом чотирьох годин на добу. Ознайомитись з графіком можна тут. Поточний графік, що діє до 31 березня, – за посиланням.