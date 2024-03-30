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Ситуация со светом в Харькове: аварийных отключений нет, действуют почасовые

Общество 10:25   30.03.2024
Оксана Горун
Ситуация со светом в Харькове: аварийных отключений нет, действуют почасовые

Министерство энергетики Украины утром 30 марта сообщило о состоянии энергосистемы страны. Аварийных отключений, которые применяли вечером 29 марта, уже нет.

«Вчера до конца суток были отменены графики аварийных отключений во всех областях, где были применены ограничения во время вечернего максимума нагрузки. Напомним, причиной были сетевые ограничения и недостаточность локальной генерации из-за повреждений электростанций. По состоянию на утро графики аварийных отключений не используются», — проинформировала пресс-служба Минэнерго.

По данным министерства, почасовые отключения действуют только в Харьковской области. Без света одномоментно 120 тысяч абонентов.

«Причина — серьезные повреждения оборудования НЭК «Укрэнерго» и, как следствие, невозможность передать необходимый объем электроэнергии», — напомнили энергетики.

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Напомним, 22 марта утром Харьковщина подверглась самой масштабной атаке на энергоинфраструктуру с начала войны. По городу и области ударили 22 ракетами типа С-300 и Искандер. Начальник ХОВА Олег Синегубов заявил, что восстановление энергетики Харьковщины — это задача не недель и даже не месяцев. Основательно пострадала  ТЭЦ-5 — ее руководство утверждает, что восстановить объект не удастся даже за год.

Опубликован график отключений электроэнергии в Харькове и области на период с 1 по 7 апреля. Каждая из шести очередей будет без света в течение четырех часов в сутки. Ознакомиться с графиком можно здесь. Текущий график, действующий до 31 марта, — по ссылке.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 30 марта 2024 в 10:25;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министерство энергетики Украины утром 30 марта сообщило о состоянии энергосистемы страны. Аварийных отключений, которые применяли вечером 29 марта, уже нет".