Аварийные отключения света применили вечером на Харьковщине: причины

Вечером 29 марта в Харьковской и ряде других областей Украины были применены не только почасовые (по графикам), но и аварийные отключения электроэнергии, сообщает Минэнерго в оперативной сводке на 21:00.

Как отмечается, причины — невозможность передачи необходимого объема электроэнергии потребителям энергодефицитных регионов из «профицитных» областей, недостаток локальной генерации из-за российских обстрелов, а также рост потребления в вечерние пиковые часы.

В сводке на 19:00 Минэнерго сообщало, что на Харьковщине из-за боевых действий обесточивались 3 тысячи потребителей, и в целом по области из-за вражеских обстрелов без электроэнергии 18,3 тысячи абонентов.

Графики почасовых отключений, по данным Минэнерго, применяются для 289 тысяч потребителей региона.

Напомним, 22 марта утром Харьковщина подверглась самой масштабной атаке на энергоинфраструктуру с начала войны. По городу и области ударили 22 ракетами типа С-300 и Искандер. Начальник ХОВА Олег Синегубов заявил, что восстановление энергетики Харьковщины — это задача не недель и даже не месяцев. Основательно пострадала ТЭЦ-5 — ее руководство утверждает, что восстановить объект не удастся даже за год.

Опубликован график отключений электроэнергии в Харькове и области на период с 1 по 7 апреля. Каждая из шести очередей будет без света в течение четырех часов в сутки. Ознакомиться с графиком можно здесь. Текущий график, действующий до 31 марта, — по ссылке.