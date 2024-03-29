Live
  • Пт 29.03.2024
  • Харьков  +10°С
  • USD 39.22
  • EUR 42.37

Аварийные отключения света применили вечером на Харьковщине: причины

Общество 21:59   29.03.2024
Елена Нагорная
Аварийные отключения света применили вечером на Харьковщине: причины

Вечером 29 марта в Харьковской и ряде других областей Украины были применены не только почасовые (по графикам), но и аварийные отключения электроэнергии, сообщает Минэнерго в оперативной сводке на 21:00.

Как отмечается, причины — невозможность передачи необходимого объема электроэнергии потребителям энергодефицитных регионов из «профицитных» областей, недостаток локальной генерации из-за российских обстрелов, а также рост потребления в вечерние пиковые часы.

В сводке на 19:00 Минэнерго сообщало, что на Харьковщине из-за боевых действий обесточивались 3 тысячи потребителей, и в целом по области из-за вражеских обстрелов без электроэнергии 18,3 тысячи абонентов.

Графики почасовых отключений, по данным Минэнерго, применяются для 289 тысяч потребителей региона.

Напомним, 22 марта утром Харьковщина подверглась самой масштабной атаке на энергоинфраструктуру с начала войны. По городу и области ударили 22 ракетами типа С-300 и Искандер. Начальник ХОВА Олег Синегубов заявил, что восстановление энергетики Харьковщины — это задача не недель и даже не месяцев. Основательно пострадала  ТЭЦ-5 — ее руководство утверждает, что восстановить объект не удастся даже за год.

Опубликован график отключений электроэнергии в Харькове и области на период с 1 по 7 апреля. Каждая из шести очередей будет без света в течение четырех часов в сутки. Ознакомиться с графиком можно здесь. Текущий график, действующий до 31 марта, — по ссылке.

Читайте также: Ракетный удар по энергетике: что будет со светом в Харькове

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Харьков станет для россиян роковым городом — Сырский
Харьков станет для россиян роковым городом — Сырский
29.03.2024, 10:32
Новый график почасовых отключений света в Харькове и области с 1 по 7 апреля
Новый график почасовых отключений света в Харькове и области с 1 по 7 апреля
29.03.2024, 16:18
Главные новости 29.03: Сырский о «наступлении» на Харьков, график облэнерго
Главные новости 29.03: Сырский о «наступлении» на Харьков, график облэнерго
29.03.2024, 23:02
Змиевская ТЭС на Харьковщине полностью разрушена после атаки РФ — Центрэнерго
Змиевская ТЭС на Харьковщине полностью разрушена после атаки РФ — Центрэнерго
29.03.2024, 21:10
Аварийные отключения света применили вечером на Харьковщине: причины
Аварийные отключения света применили вечером на Харьковщине: причины
29.03.2024, 21:59
Удары по Харькову: в Киевском районе окна закрыли, в Шевченковском — завершают
Удары по Харькову: в Киевском районе окна закрыли, в Шевченковском — завершают
29.03.2024, 22:22

Новости по теме:

13:02
4 многоэтажки в Харькове полностью отключили от электричества из-за ударов РФ
10:30
Отключения света в Харькове: как пользоваться лифтами
15:03
Терехов объяснил, почему в Харькове могут выключать свет не по графику
10:02
Дефицита электричества нет, но в Харькове отключения — Минэнерго
13:14
80% Харькова со светом – Терехов про ситуацию в городе и графики отключений

Вы читали новость: «Аварийные отключения света применили вечером на Харьковщине: причины»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 29 марта 2024 в 21:59;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 29 марта в Харьковской и ряде других областей Украины были применены не только почасовые (по графикам), но и аварийные отключения электроэнергии".