Аварійні відключення світла застосували ввечері на Харківщині: причини

Увечері 29 березня у Харківській та низці інших областей України були застосовані не лише погодинні (за графіками), а й аварійні відключення електроенергії, повідомляє Міненерго в оперативному зведенні на 21:00.

Як зазначається, причини – неможливість передачі необхідного обсягу електроенергії споживачам енергодефіцитних регіонів із “профіцитних” областей, нестача локальної генерації через російські обстріли, а також зростання споживання у вечірні пікові години.

У зведенні на 19:00 Міненерго повідомляло, що на Харківщині через бойові дії знеструмлювалися 3 тисячі споживачів, і загалом по області через ворожі обстріли без електроенергії 18,3 тисячі абонентів.

Графіки погодинних відключень, за даними Міненерго, застосовуються для 289 тисяч споживачів регіону.

Нагадаємо, 22 березня вранці Харківщина зазнала наймасштабнішої атаки на енергоінфраструктуру від початку війни. По місту й області вдарили 22 ракетами – типу С-300 та Іскандер. Начальник ХОВА Олег Синєгубов заявив, що відновлення енергетики Харківщини – це завдання не тижнів і навіть не місяців. Глобально постраждала ТЕЦ-5 – її керівництво стверджує, що відновити об’єкт не вдасться навіть за рік.

Опубліковано графік відключень електроенергії у Харкові та області на період з 1 по 7 квітня. Кожна із шести черг буде без світла протягом чотирьох годин на добу. Ознайомитись з графіком можна тут. Поточний графік, що діє до 31 березня, – за посиланням.