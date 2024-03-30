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В Харькове ограничения электричества на выходных стали меньше — Кудрицкий

Общество 11:01   30.03.2024
Оксана Горун
В Харькове ограничения электричества на выходных стали меньше — Кудрицкий Скриншот

Глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в эфире нацмарафона сообщил, что ситуация в Харькове остается сложной.

«Сложной остается ситуация в Харькове. Там идут восстановительные работы. Сегодня диспетчерский центр Укрэнерго также ввел ограничения в этой области, чтобы там сохранить баланс и дать возможность продолжать восстановительные работы. Эти ограничения сегодня, поскольку выходные, меньше, чем вчера, но они сохраняются», — сказал Кудрицкий.

Он также отметил, что после массированного ракетного удара в минувшую пятницу, 22 марта, энергосистема Украины почти оправилась (за исключением Харькова). Однако новые атаки принесли новые повреждения — в частности гидроэлектростанций.

«За неимением достаточной генерации на левом берегу Днепра мы вчера были вынуждены вводить определенные ограничения электропотребления в некоторых областях, чтобы в Левобережной части Украины сохранить баланс в энергосистеме», — пояснил глава Укрэнерго.

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Напомним, сейчас аварийных отключений света в Харькове нет — действуют почасовые. Опубликован график отключений электроэнергии в Харькове и области на период с 1 по 7 апреля. Каждая из шести очередей будет без света в течение четырех часов в сутки. Ознакомиться с графиком можно здесь. Текущий график, действующий до 31 марта, — по ссылке.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 30 марта 2024 в 11:01;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в эфире нацмарафона сообщил, что ситуация в Харькове остается сложной".