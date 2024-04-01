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У нас дефіцит енергії від 100 до 200 МВт – Синєгубов про світло на Харківщині

Суспільство 11:47   01.04.2024
Вікторія Яковенко
У нас дефіцит енергії від 100 до 200 МВт – Синєгубов про світло на Харківщині

У Харкові та деяких населених пунктах області продовжують діяти погодинні графіки відключені світла. Це роблять для стабілізації, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Намагаємося скоротити термін, коли у людей немає електроенергії вдома. Однак досить важко, енергогенеруючі підприємства, які ми мали по області, вони дуже сильно зруйновані. Наразі проводимо роботи, щоб прийняти електроенергію із сусідніх областей. Однак важко, бо маємо запускати і промисловість, і міський електротранспорт. Наразі у нас дефіцит енергії від 100 до 200 МВт по області, включаючи Харків», – зазначив Синєгубов.

Читайте також: Ситуація в енергетиці Харківщини: дані Міненерго та Укренерго

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Квітня 2024 в 11:47;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові та деяких населених пунктах області продовжують діяти погодинні графіки відключені світла. Це роблять для стабілізації, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.".