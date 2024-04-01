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В Харькове горела многоэтажка: 10 человек эвакуировали (фото)

Общество 15:17   01.04.2024
Виктория Яковенко
В Харькове горела многоэтажка: 10 человек эвакуировали (фото) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

В Харькове ликвидировали пожар в жилой девятиэтажке.

Сообщения о пожаре на улице Лисаветинской спасатели получили 1 апреля в 12:03, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«К моменту прибытия спасателей огонь охватил жилую комнату в квартире на шестом этаже. Из-за сильного задымления лестничной клетки возникла угроза для жителей верхних этажей. Была проведена эвакуация 10 человек на свежий воздух», – добавили в ГСЧС.

Пострадавших в результате пожара нет. В 12:35 возгорание локализовали, в 13:43 — ликвидировали, отметили спасатели.

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Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 апреля 2024 в 15:17;

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