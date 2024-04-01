В Харькове горела многоэтажка: 10 человек эвакуировали (фото)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
В Харькове ликвидировали пожар в жилой девятиэтажке.
Сообщения о пожаре на улице Лисаветинской спасатели получили 1 апреля в 12:03, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
«К моменту прибытия спасателей огонь охватил жилую комнату в квартире на шестом этаже. Из-за сильного задымления лестничной клетки возникла угроза для жителей верхних этажей. Была проведена эвакуация 10 человек на свежий воздух», – добавили в ГСЧС.
Пострадавших в результате пожара нет. В 12:35 возгорание локализовали, в 13:43 — ликвидировали, отметили спасатели.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ГСЧС, многоэтажка, пожары, спасатели, Харьков, эвакуировали;
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- • Дата публикации материала: 1 апреля 2024 в 15:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове ликвидировали пожар в жилой девятиэтажке.".