У Харкові горіла багатоповерхівка: 10 людей евакуювали (фото)
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
У Харкові ліквідували пожежу в житловій дев’ятиповерхівці.
Повідомлення про пожежу на вулиці Лісаветінській рятувальники отримали 1 квітня о 12:03, розповіли у ГУ ДСНС в Харківській області.
«На момент прибуття рятувальників вогонь охопив житлову кімнату у квартирі на шостому поверсі. Через сильне задимлення сходової клітини виникла загроза для мешканців верхніх поверхів. Була проведена евакуація 10 осіб на свіже повітря», – додали в ДСНС.
Постраждалих внаслідок пожежі немає. О 12:35 загоряння локалізували, о 13:43 — ліквідували, зазначили рятувальники.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Квітня 2024 в 15:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові ліквідували пожежу в житловій дев’ятиповерхівці.".