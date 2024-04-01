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У Харкові горіла багатоповерхівка: 10 людей евакуювали (фото)

Суспільство 15:17   01.04.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові горіла багатоповерхівка: 10 людей евакуювали (фото) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

У Харкові ліквідували пожежу в житловій дев’ятиповерхівці.

Повідомлення про пожежу на вулиці Лісаветінській рятувальники отримали 1 квітня о 12:03, розповіли у ГУ ДСНС в Харківській області.

«На момент прибуття рятувальників вогонь охопив житлову кімнату у квартирі на шостому поверсі. Через сильне задимлення сходової клітини виникла загроза для мешканців верхніх поверхів. Була проведена евакуація 10 осіб на свіже повітря», – додали в ДСНС.

Постраждалих внаслідок пожежі немає. О 12:35 загоряння локалізували, о 13:43 — ліквідували, зазначили рятувальники.

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Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Квітня 2024 в 15:17;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові ліквідували пожежу в житловій дев’ятиповерхівці.".