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Россияне ночью ударили по подразделению спасателей на Харьковщине

Происшествия 07:37   01.04.2024
Оксана Горун
Россияне ночью ударили по подразделению спасателей на Харьковщине

Объектом вражеской атаки на Харьковщине вновь стала часть ГСЧС.

«Этой ночью враг нанес удары по населенному пункту, граничащему со страной-агрессором. Одно из попаданий пришлось непосредственно в здание пожарно-спасательного подразделения. В результате обстрела треть здания пожарного депо была разрушена. Кроме того, повреждены окна и ворота фасадной части, внутренние перегородки и двери здания. На дежурстве находились шесть спасателей, к счастью никто из них не пострадал», — сообщила пресс-служба ГСЧС.

Прилет по пожарной части на Харьковщине 2

Ранее Генштаб ВСУ информировал, что в течение суток авиация РФ атаковала девять населенных пунктов Харьковской области, включая Харьков. Также ночью в регионе фиксировали «шахеды». По данным ГШ, атаковали три беспилотника, из них два сбили.

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Прилет по пожарной части на Харьковщине

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 1 апреля 2024 в 07:37;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Объектом вражеской атаки на Харьковщине вновь стала часть ГСЧС".