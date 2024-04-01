Россияне ночью ударили по подразделению спасателей на Харьковщине
Объектом вражеской атаки на Харьковщине вновь стала часть ГСЧС.
«Этой ночью враг нанес удары по населенному пункту, граничащему со страной-агрессором. Одно из попаданий пришлось непосредственно в здание пожарно-спасательного подразделения. В результате обстрела треть здания пожарного депо была разрушена. Кроме того, повреждены окна и ворота фасадной части, внутренние перегородки и двери здания. На дежурстве находились шесть спасателей, к счастью никто из них не пострадал», — сообщила пресс-служба ГСЧС.
Ранее Генштаб ВСУ информировал, что в течение суток авиация РФ атаковала девять населенных пунктов Харьковской области, включая Харьков. Также ночью в регионе фиксировали «шахеды». По данным ГШ, атаковали три беспилотника, из них два сбили.
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- • Дата публикации материала: 1 апреля 2024 в 07:37;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Объектом вражеской атаки на Харьковщине вновь стала часть ГСЧС".