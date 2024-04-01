Атака С-300 на Люботин, авиаудар по Купянску и не только: последствия (фото)
Правоохранители показали последствия вражеских ударов по Харьковщине.
В частности, по данным Харьковской областной прокуратуры, 1 апреля около 10:15 армия РФ нанесла ракетный удар по городу Люботин. Поврежден объект гражданской инфраструктуры. Предварительно атака была осуществлена ракетой типа С-300.
Также сегодня примерно в 10:00 россияне нанесли авиаудар по городу Купянск. Ранение получила 57-летняя женщина. Повреждены учебные заведения и жилые дома.
«Также 1 апреля около 1:00 вражеский беспилотник попал в дорожное покрытие в городе Чугуев. Поврежден автомобиль скорой помощи, который в это время двигался по автодороге. 31 марта около 23:20 российские военнослужащие обстреляли поселок Борова. Пострадали многоквартирные и частные дома, больница, автомобили, памятник, магазин и т.д. Предварительно враг атаковал населенный пункт ракетой «Гром Е-1», — добавили в прокуратуре.
Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: купянск, Люботин, последствия, прокуратура, ранение, удар, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 1 апреля 2024 в 12:44;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители показали последствия вражеских ударов по Харьковщине.".