Атака С-300 на Люботин, авіаудар по Куп’янську і не тільки: наслідки (фото)

Правоохоронці показали наслідки ворожих ударів по Харківщині.

Зокрема, за даними Харківської обласної прокуратури, 1 квітня близько 10:15 армія РФ завдала ракетного удару по місту Люботин. Пошкоджений обʼєкт цивільної інфраструктури. Попередньо, атака була здійснена ракетою типу С-300.

Також сьогодні приблизно о 10:00 росіяни завдали авіаудар по місту Купʼянськ. Поранення отримала 57-річна жінка. Пошкоджений навчальний заклад та житлові будинки.

«Також 1 квітня близько 1:00 ворожий безпілотник влучив у дорожнє покриття в місті Чугуїв. Пошкоджений автомобіль швидкої допомоги, який в цей час рухався по автошляху. 31 березня приблизно о 23:20 російські військовослужбовці обстріляли селище Борова. Зазнали пошкоджень багатоквартирні та приватні будинки, лікарня, автомобілі, памʼятник, магазин тощо. Попередньо, ворог атакував населений пункт ракетою «Гром Е-1», – додали в прокуратурі.

Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).