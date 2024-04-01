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Вибух, що чули у Харкові: Синєгубов повідомив, куди «прилетіло»

Суспільство 11:32   01.04.2024
Вікторія Яковенко
Вибух, що чули у Харкові: Синєгубов повідомив, куди «прилетіло»

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив попередні дані, щодо вибуху, який чули у Харкові вранці.

«Пів години тому по Люботинській громаді завдано ударів, і знову цивільна інфраструктура. Наразі по цьому напрямку постраждалих немає. Однак все одно ще проводимо перевірки, є загроза повторного удару», – сказав Синєгубов в етері нацмарафону.

Нагадаємо, вибух чули у Харкові близько 10:12. Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів. А начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко попередив про ракетну небезпеку.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Квітня 2024 в 11:32;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив попередні дані, щодо вибуху, який чули у Харкові вранці.".