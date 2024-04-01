Вибух, що чули у Харкові: Синєгубов повідомив, куди «прилетіло»
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив попередні дані, щодо вибуху, який чули у Харкові вранці.
«Пів години тому по Люботинській громаді завдано ударів, і знову цивільна інфраструктура. Наразі по цьому напрямку постраждалих немає. Однак все одно ще проводимо перевірки, є загроза повторного удару», – сказав Синєгубов в етері нацмарафону.
Нагадаємо, вибух чули у Харкові близько 10:12. Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів. А начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко попередив про ракетну небезпеку.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вибух, окупанти, прилетело, сінєгубов, удары, Харків, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Квітня 2024 в 11:32;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив попередні дані, щодо вибуху, який чули у Харкові вранці.".