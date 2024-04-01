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Взрыв, что слышали в Харькове: Синегубов сообщил, куда «прилетело»

Общество 11:32   01.04.2024
Виктория Яковенко
Взрыв, что слышали в Харькове: Синегубов сообщил, куда «прилетело»

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил предварительные данные о взрыве, который слышали в Харькове утром.

«Полчаса назад по Люботинской громаде нанесены удары, и снова гражданская инфраструктура. Сейчас по этому направлению пострадавших нет. Но все еще проводим проверки, есть угроза повторного удара», — сказал Синегубов в эфире нацмарафона.

Напомним, взрыв слышали в Харькове около 10:12. Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары. А начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко предупредил о ракетной опасности.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 апреля 2024 в 11:32;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил предварительные данные о взрыве, который слышали в Харькове утром.".