Взрыв, что слышали в Харькове: Синегубов сообщил, куда «прилетело»

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил предварительные данные о взрыве, который слышали в Харькове утром.

«Полчаса назад по Люботинской громаде нанесены удары, и снова гражданская инфраструктура. Сейчас по этому направлению пострадавших нет. Но все еще проводим проверки, есть угроза повторного удара», — сказал Синегубов в эфире нацмарафона.

Напомним, взрыв слышали в Харькове около 10:12. Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары. А начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко предупредил о ракетной опасности.