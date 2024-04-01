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27-летняя женщина получила ранение в результате вражеского обстрела Волчанска

Происшествия 14:46   01.04.2024
Виктория Яковенко
27-летняя женщина получила ранение в результате вражеского обстрела Волчанска Фото: пресс-служба ХОВА

По жилым домам в городе Волчанск на Харьковщине россияне ударили 1 апреля в 13:20.

Пострадавшую 27-летнюю женщину госпитализировали с осколочными травмами, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 апреля 2024 в 14:46;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По жилым домам в городе Волчанск на Харьковщине россияне ударили 1 апреля в 13:20.".