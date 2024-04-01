27-летняя женщина получила ранение в результате вражеского обстрела Волчанска
Фото: пресс-служба ХОВА
По жилым домам в городе Волчанск на Харьковщине россияне ударили 1 апреля в 13:20.
Пострадавшую 27-летнюю женщину госпитализировали с осколочными травмами, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: волчанск, жінка, женщина, обстрел, пострадала, синегубов, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 1 апреля 2024 в 14:46;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По жилым домам в городе Волчанск на Харьковщине россияне ударили 1 апреля в 13:20.".