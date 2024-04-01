Склады горели в приграничье Харьковщины из-за обстрелов РФ (фото)
Фото: ГСЧС Украины
Около 07:00 1 апреля враг нанес артиллерийский удар по приграничному селу Слобожанское Липецкой громады.
По данным ГСЧС Украины, в результате обстрела в селе частично разрушены два заброшенных складских здания. В них произошли пожары общей площадью около 100 кв. м.
Пожар потушили в 10:25. Жертв и пострадавших нет, добавили спасатели.
Читайте также: Атака С-300 на Люботин, авиаудар по Купянску и не только: последствия (фото)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, обстрел, пожары, склады, удар, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Склады горели в приграничье Харьковщины из-за обстрелов РФ (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 1 апреля 2024 в 13:44;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 07:00 1 апреля враг нанес артиллерийский удар по приграничному селу Слобожанское Липецкой громады.".