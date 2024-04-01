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Склады горели в приграничье Харьковщины из-за обстрелов РФ (фото)

Происшествия 13:44   01.04.2024
Виктория Яковенко
Склады горели в приграничье Харьковщины из-за обстрелов РФ (фото) Фото: ГСЧС Украины

Около 07:00 1 апреля враг нанес артиллерийский удар по приграничному селу Слобожанское Липецкой громады.

По данным ГСЧС Украины, в результате обстрела в селе частично разрушены два заброшенных складских здания. В них произошли пожары общей площадью около 100 кв. м.

Пожар потушили в 10:25. Жертв и пострадавших нет, добавили спасатели.

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Фото: ГСЧС Украины

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 апреля 2024 в 13:44;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 07:00 1 апреля враг нанес артиллерийский удар по приграничному селу Слобожанское Липецкой громады.".