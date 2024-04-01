Склады горели в приграничье Харьковщины из-за обстрелов РФ (фото)

Около 07:00 1 апреля враг нанес артиллерийский удар по приграничному селу Слобожанское Липецкой громады.

По данным ГСЧС Украины, в результате обстрела в селе частично разрушены два заброшенных складских здания. В них произошли пожары общей площадью около 100 кв. м.

Пожар потушили в 10:25. Жертв и пострадавших нет, добавили спасатели.