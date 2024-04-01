Склади горіли у прикордонні Харківщини через обстріли РФ (фото)
Фото: ДСНС України
Близько 07:00 1 квітня ворог завдав артилерійського удару по прикордонному селу Слобожанське Липецької громади.
За даними ДСНС України, внаслідок обстрілу у селі частково зруйновані дві покинуті складські будівлі. У них сталися пожежі загальною площею близько 100 кв. м.
Пожежу загасили о 10:25. Жертв і постраждалих немає, додали рятувальники.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Квітня 2024 в 13:44;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 07:00 1 квітня ворог завдав артилерійського удару по прикордонному селу Слобожанське Липецької громади.".