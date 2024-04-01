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Склади горіли у прикордонні Харківщини через обстріли РФ (фото)

Події 13:44   01.04.2024
Вікторія Яковенко
Склади горіли у прикордонні Харківщини через обстріли РФ (фото) Фото: ДСНС України

Близько 07:00 1 квітня ворог завдав артилерійського удару по прикордонному селу Слобожанське Липецької громади.

За даними ДСНС України, внаслідок обстрілу у селі частково зруйновані дві покинуті складські будівлі. У них сталися пожежі загальною площею близько 100 кв. м.

Пожежу загасили о 10:25. Жертв і постраждалих немає, додали рятувальники.

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Фото: ДСНС України

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Квітня 2024 в 13:44;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 07:00 1 квітня ворог завдав артилерійського удару по прикордонному селу Слобожанське Липецької громади.".