Склади горіли у прикордонні Харківщини через обстріли РФ (фото)

Близько 07:00 1 квітня ворог завдав артилерійського удару по прикордонному селу Слобожанське Липецької громади.

За даними ДСНС України, внаслідок обстрілу у селі частково зруйновані дві покинуті складські будівлі. У них сталися пожежі загальною площею близько 100 кв. м.

Пожежу загасили о 10:25. Жертв і постраждалих немає, додали рятувальники.