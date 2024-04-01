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27-річна жінка отримала поранення внаслідок ворожого обстрілу Вовчанська

Події 14:46   01.04.2024
Вікторія Яковенко
27-річна жінка отримала поранення внаслідок ворожого обстрілу Вовчанська Фото: пресслужба ХОВА

По житлових будинках у місті Вовчанськ на Харківщині росіяни вдарили 1 квітня о 13:20.

Постраждалу 27-річну жінку шпиталізували з осколковим пораненням, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Квітня 2024 в 14:46;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "По житлових будинках у місті Вовчанськ на Харківщині росіяни вдарили 1 квітня о 13:20.".