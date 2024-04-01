27-річна жінка отримала поранення внаслідок ворожого обстрілу Вовчанська
Фото: пресслужба ХОВА
По житлових будинках у місті Вовчанськ на Харківщині росіяни вдарили 1 квітня о 13:20.
Постраждалу 27-річну жінку шпиталізували з осколковим пораненням, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Квітня 2024 в 14:46;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "По житлових будинках у місті Вовчанськ на Харківщині росіяни вдарили 1 квітня о 13:20.".