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Враг ударил по Харькову авиацией — прокуратура о последствиях (фото)

Происшествия 09:00   01.04.2024
Оксана Горун
Враг ударил по Харькову авиацией — прокуратура о последствиях (фото)

Харьковская областная прокуратура сообщила подробности об ударе по Шевченковскому району Харькова, который нанесла российская авиация вечером 31 марта.

«31 марта около 22:15 вооруженные силы России обстреляли Харьков. В Шевченковском районе города в многоэтажках выбиты окна, повреждены авто. По предварительным данным, оккупанты ударили по городу двумя УМПБ Д-30 (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас, калибр 30 см). Боеприпасы данного типа выпускаются с самолета», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Прилет по Харькову 31 марта 2024

По факту нарушения россиянами законов и обычаев войны начали досудебное расследование. Прокуроры и следователи полиции документируют последствия удара.

Осколки авиабомбы, которой ударили по Харькову 31 марта 2024 2

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 1 апреля 2024 в 09:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура сообщила подробности об ударе по Шевченковскому району Харькова, который нанесла российская авиация вечером 31 марта".