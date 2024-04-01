Враг ударил по Харькову авиацией — прокуратура о последствиях (фото)

Харьковская областная прокуратура сообщила подробности об ударе по Шевченковскому району Харькова, который нанесла российская авиация вечером 31 марта.

«31 марта около 22:15 вооруженные силы России обстреляли Харьков. В Шевченковском районе города в многоэтажках выбиты окна, повреждены авто. По предварительным данным, оккупанты ударили по городу двумя УМПБ Д-30 (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас, калибр 30 см). Боеприпасы данного типа выпускаются с самолета», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По факту нарушения россиянами законов и обычаев войны начали досудебное расследование. Прокуроры и следователи полиции документируют последствия удара.