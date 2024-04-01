Ворог вдарив по Харкову з авіації – прокуратура про наслідки (фото)

Харківська обласна прокуратура повідомила подробиці про удар по Шевченківському району Харкова, якого завдала російська авіація увечері 31 березня.

“31 березня близько 22:15 збройні сили рф обстріляли Харків. У Шевченківському районі міста у багатоповерхівках вибито вікна, пошкоджено авто. За попередніми даними, окупанти вдарили по місту двома УМПБ Д-30 (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см). Боєприпаси вказаного типу випускаються з літака“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За фактом порушення росіянами законів та звичаїв війни розпочали досудове розслідування. Прокурори та слідчі поліції документують наслідки удару.