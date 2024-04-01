Ворог вдарив по Харкову з авіації – прокуратура про наслідки (фото)
Харківська обласна прокуратура повідомила подробиці про удар по Шевченківському району Харкова, якого завдала російська авіація увечері 31 березня.
“31 березня близько 22:15 збройні сили рф обстріляли Харків. У Шевченківському районі міста у багатоповерхівках вибито вікна, пошкоджено авто. За попередніми даними, окупанти вдарили по місту двома УМПБ Д-30 (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см). Боєприпаси вказаного типу випускаються з літака“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
За фактом порушення росіянами законів та звичаїв війни розпочали досудове розслідування. Прокурори та слідчі поліції документують наслідки удару.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Квітня 2024 в 09:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура повідомила подробиці про удар по Шевченківському району Харкова, якого завдала російська авіація увечері 31 березня".