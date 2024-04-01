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Ворог вдарив по Харкову з авіації – прокуратура про наслідки (фото)

Події 09:00   01.04.2024
Оксана Горун
Ворог вдарив по Харкову з авіації – прокуратура про наслідки (фото)

Харківська обласна прокуратура повідомила подробиці про удар по Шевченківському району Харкова, якого завдала російська авіація увечері 31 березня.

31 березня близько 22:15 збройні сили рф обстріляли Харків. У Шевченківському районі міста у багатоповерхівках вибито вікна, пошкоджено авто. За попередніми даними, окупанти вдарили по місту двома УМПБ Д-30 (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см). Боєприпаси вказаного типу випускаються з літака“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Приліт Харковом 31 березня 2024

За фактом порушення росіянами законів та звичаїв війни розпочали досудове розслідування. Прокурори та слідчі поліції документують наслідки удару.

Уламки авіабомби, якої вдарили по Харкову 31 березня 2024 2

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Квітня 2024 в 09:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура повідомила подробиці про удар по Шевченківському району Харкова, якого завдала російська авіація увечері 31 березня".