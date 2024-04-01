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Головні новини Харкова 1 квітня: як минула ніч

Події 07:15   01.04.2024
Оксана Горун
Головні новини Харкова 1 квітня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:15

Вночі тривоги оголошували через “шахеди” та ворожу авіацію

Ніч у Харкові та області пройшла із серією тривог. Їх оголошували з 00:31 по 01:32 та з 03:29 по 03:57. О 00:31 Повітряні сили ЗСУ попередили про ворожі безпілотники на території регіону.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав дотримуватись правил безпеки та не знімати роботу ППО.

Вибухів у Харкові не було. Уже під ранок пролунала друга тривога – через активність ворожої авіації.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Квітня 2024 в 07:15;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".