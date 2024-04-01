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Ранковий «прильот» по Харківщині: Мельник повідомляє про пораненого

Події 12:06   01.04.2024
Вікторія Яковенко
Ранковий «прильот» по Харківщині: Мельник повідомляє про пораненого

За попередніми даними начальника Харківського військового гарнізону Сергія Мельника, вранці армія РФ вдарила по Люботинській громаді із ЗРК С-300.

«Одна людина отримала поранення», – зазначив Мельник.

Нагадаємо, вибух чули у Харкові близько 10:12. Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів. А начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко попередив про ракетну небезпеку. Пізніше Синегубов повідомив, що росіяни завдали удару по Люботинській громаді.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Квітня 2024 в 12:06;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За попередніми даними начальника Харківського військового гарнізону Сергія Мельника, вранці армія РФ вдарила по Люботинській громаді із ЗРК С-300.".