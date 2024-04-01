Ранковий «прильот» по Харківщині: Мельник повідомляє про пораненого

За попередніми даними начальника Харківського військового гарнізону Сергія Мельника, вранці армія РФ вдарила по Люботинській громаді із ЗРК С-300.

«Одна людина отримала поранення», – зазначив Мельник.

Нагадаємо, вибух чули у Харкові близько 10:12. Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів. А начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко попередив про ракетну небезпеку. Пізніше Синегубов повідомив, що росіяни завдали удару по Люботинській громаді.