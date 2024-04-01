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Утренний «прилет» по Харьковщине: Мельник сообщает о раненом

Происшествия 12:06   01.04.2024
Виктория Яковенко
Утренний «прилет» по Харьковщине: Мельник сообщает о раненом

По предварительным данным начальника Харьковского военного гарнизона Сергея Мельника, утром армия РФ ударила по Люботинской громаде из ЗРК С-300.

«Один человек получил ранения», – отметил Мельник.

Напомним, взрыв слышали в Харькове около 10:12. Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары. А начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко предупредил о ракетной опасности. Позже Синегубов сообщил, что россияне нанесли удар по Люботинской громаде.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 апреля 2024 в 12:06;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По предварительным данным начальника Харьковского военного гарнизона Сергея Мельника, утром армия РФ ударила по Люботинской громаде из ЗРК С-300.".