Утренний «прилет» по Харьковщине: Мельник сообщает о раненом

По предварительным данным начальника Харьковского военного гарнизона Сергея Мельника, утром армия РФ ударила по Люботинской громаде из ЗРК С-300.

«Один человек получил ранения», – отметил Мельник.

Напомним, взрыв слышали в Харькове около 10:12. Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары. А начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко предупредил о ракетной опасности. Позже Синегубов сообщил, что россияне нанесли удар по Люботинской громаде.