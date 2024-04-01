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Артобстріл Вовчанська, де постраждала жінка: прокуратура показала наслідки

Події 19:45   01.04.2024
Олена Нагорна
Артобстріл Вовчанська, де постраждала жінка: прокуратура показала наслідки

Наслідки обстрілу міста Вовчанськ, через який вдень 1 квітня зазнала поранень 27-річна жінка, показала Харківська облпрокуратура.

За попередніми даними слідства, обстріл вівся з артилерії. У місті пошкоджені виключно цивільні об’єкти: житлові будинки та господарські споруди.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Квітня 2024 в 19:45;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наслідки обстрілу міста Вовчанськ, через який вдень 1 квітня зазнала поранень 27-річна жінка, показала Харківська облпрокуратура".