Артобстріл Вовчанська, де постраждала жінка: прокуратура показала наслідки

Наслідки обстрілу міста Вовчанськ, через який вдень 1 квітня зазнала поранень 27-річна жінка, показала Харківська облпрокуратура.

За попередніми даними слідства, обстріл вівся з артилерії. У місті пошкоджені виключно цивільні об’єкти: житлові будинки та господарські споруди.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).