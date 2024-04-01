Артобстрел Волчанска, где пострадала женщина: прокуратура показала последствия
Последствия обстрела города Волчанск, в результате которого днем 1 апреля получила ранения 27-летняя женщина, показала Харьковская облпрокуратура.
По предварительным данным следствия, обстрел велся из артиллерии. В городе повреждены исключительно гражданские объекты: жилые дома и хозяйственные постройки.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: волчанск, обстрел, пострадавшая, прокуратура, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 1 апреля 2024 в 19:45;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последствия обстрела города Волчанск, в результате которого днем 1 апреля получила ранения 27-летняя женщина, показала Харьковская облпрокуратура.".